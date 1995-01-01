Азмун – о «Рубине»: «До этого было много денег, сейчас нет ничего»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поговорил о «Рубине», своем бывшем клубе. Иранец полагает, что казанцы платили футболистам неоправданно много.

«До этого было много денег, сейчас нет ничего. Она платили слишком много игрокам… Я не президент, но я находился в команде, видел ситуацию. Если тебе платят большую зарплату, то ты должен играть как футболист с большой зарплатой. Если мне платят условно миллион-2-3 долларов или евро, то я должен соответствовать. А если я получаю эти деньги и постоянно играю так [плохо], то за что я их получаю?» – цитирует иранца «Матч ТВ».