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    Азмун – о «Рубине»: «До этого было много денег, сейчас нет ничего»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поговорил о «Рубине», своем бывшем клубе. Иранец полагает, что казанцы платили футболистам неоправданно много.

    «До этого было много денег, сейчас нет ничего. Она платили слишком много игрокам… Я не президент, но я находился в команде, видел ситуацию. Если тебе платят большую зарплату, то ты должен играть как футболист с большой зарплатой. Если мне платят условно миллион-2-3 долларов или евро, то я должен соответствовать. А если я получаю эти деньги и постоянно играю так [плохо], то за что я их получаю?» – цитирует иранца «Матч ТВ».

    • «Рубин» финишировал в минувшем сезоне РПЛ 11-м.
    • Азмун сыграл за «Зенит» 16 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.
    • Иранцем интересуется «Лацио».

    Источник: «Матч ТВ»

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