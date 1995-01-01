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    Дмитрий Комбаров: «Ромашка» слила Карреру? Фактов и доказательств нет»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию, что он был одним из футболистов, причастных к осеннему увольнению из команды главного тренера Массимо Карреры.

    – Что скажете о мнении, что ОПГ «Ромашка» слила Карреру?

    – Много разговоров, но нет ни одного факта. Ни одного доказательства.

    – Что делать с теми, кто считает иначе?

    – Это некомпетентные люди, не знающие и не разбирающиеся в вопросе, но начинающие навешивать ярлыки. Непорядочные, с такими себе дороже иметь дело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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