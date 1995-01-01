Дмитрий Комбаров: «Ромашка» слила Карреру? Фактов и доказательств нет»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию, что он был одним из футболистов, причастных к осеннему увольнению из команды главного тренера Массимо Карреры.
– Что скажете о мнении, что ОПГ «Ромашка» слила Карреру?
– Много разговоров, но нет ни одного факта. Ни одного доказательства.
– Что делать с теми, кто считает иначе?
– Это некомпетентные люди, не знающие и не разбирающиеся в вопросе, но начинающие навешивать ярлыки. Непорядочные, с такими себе дороже иметь дело.
- Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года (226 матчей в РПЛ, 21 гол).
- В составе москвичей игрок выигрывал чемпионат России.
- Комбаров близок к подписанию контракта с «Сочи».