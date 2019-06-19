Азмун: «За меня молятся во всем Иране»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал об отношении к себе на родине. По словам игрока, в Иране любят футбол.

– За меня молятся во всем Иране. У меня очень хорошие отношения с людьми, правда. Я знаю, что они любят футбол, и мне всегда хочется делать их счастливыми. Я обожаю их, честно, лишь однажды они говорили плохо обо мне, но после этого момента все в порядке.

— Ты о ситуации после ЧМ? Расскажешь?

— Сложная ситуация, но я попробую объяснить. У меня, точнее у моего отца, были проблемы с главным тренером «Персеполиса» Бранко Ивановичем. Он сказал: «Почему Азмун играет за сборную?» Мой отец ответил ему: «Зачем вы говорите о моем сыне? У вас есть своя команда. Мой сын — легионер. Зачем?» Тогда я уже был в пятерке лучших бомбардиров в истории сборной, мне 24 года, мне хотелось получать поддержку, но они говорили неприятные вещи, критиковали меня.

Ни один отец не хочет, чтобы о его сыне говорили плохо. Неважно, кто он — футболист, президент, кто угодно. Я понимаю, что если буду играть плохо, перестану забивать, то меня [словесно] убьют, и не беспокоюсь о плохих словах в свой адрес. Я беспокоюсь о своей семье, здоровье мамы и отца. Но. Еще раз хочу сказать, что сейчас все прекрасно. И фанаты поняли, что тогда произошло. У меня отличные отношения с игроками «Персеполиса», болельщиками. Все супер.