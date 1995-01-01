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    Слуцкий – о Дзагоеве: «Может, дело в физиологии. Кавказцы взрослеют раньше и стареют раньше»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поговорил о полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве. Специалист допускает, что у игрока есть проблемы на уровне физиологии.

    – Что происходит с Дзагоевым в последние годы?

    – Может, дело в физиологии. Ни для кого не секрет, что бразильцы, кавказцы взрослеют раньше и стареют раньше. Есть огромная плеяда великолепных кавказских футболистов. Если вы назовете мне полевых игроков – вратарей оставляем за скобками – которые держали уровень после 30 лет, с удовольствием выслушаю. Таких примеров не припомню. Не знаю, что с Аланом, и по-прежнему надеюсь, что Дзага выйдет на прежний уровень.

    Он получает большое количество травм, но я не знаю из-за чего. Чем они вызваны? Физиологией, процессом восстановления, режимом питания или сна – непонятно. Могу только сказать, что безумно переживаю, мы часто общаемся с Аланом.

    Сейчас у него «кресты» – это уже немного другое. Да, он много раз получал мышечные травмы, их, наверное, можно как-то связать между собой. Может, какие-то проблемы со спиной возникли, но неправильно поставили диагноз. Очень многие мышечные повреждения возникают из-за проблем со спиной и зубами. Корень проблемы может быть где угодно, надеюсь, дело не в физиологии. Вот травма колена не вытекает из мышечной. Или, например, травма, которую Дзагоев получил перед чемпионатом Европы-2016. Перелом плюсневой кости. Ему просто наступили на ногу в последнем туре чемпионата против «Рубина».

    • Дзагоев часть прошлого сезона РПЛ пропустил из-за травмы, в итоге провел семь матчей, сделал результативный пас.
    • Хавбек выступает за ЦСКА с 2008 года.
    • Главное достижение в карьере – три победы в РПЛ с ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4063

      Агасфер 55 минут назад

      Безответственный и ленивый,не способный на решительный шаг:Начать новую жизнь. Доить будет,пока и кого можно.

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      Рейтинг: +6565

      KLIM777 1 час назад

      что-то я не видел его в 16 лет в сборной)

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      Рейтинг: +170

      GSmall 1 час назад

      Мне 22 ,я тоже думаю почему я стар уже.Оказывактся по тому что я кавказец)

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