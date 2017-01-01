Diario Sport: игроки «Барселоны» одобрили возвращение Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Футболисты каталонцев сошлись во мнении, что они одобряют приход бразильца, информирует Diario Sport.
Некоторые игроки «Барселоны» уже выходили на связь с Неймаром и просили его не отказываться от перехода. Сам южноамериканец, по сведениям СМИ, готов к возвращению в Барселону.
- Неймар уже выразил желание покинуть «ПСЖ».
- В качестве оплаты за бразильца в парижский клуб могут отправиться игроки «Барселоны».
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.
Источник: Diario Sport
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