Diario Sport: игроки «Барселоны» одобрили возвращение Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в «Барселону». Футболисты каталонцев сошлись во мнении, что они одобряют приход бразильца, информирует Diario Sport.

Некоторые игроки «Барселоны» уже выходили на связь с Неймаром и просили его не отказываться от перехода. Сам южноамериканец, по сведениям СМИ, готов к возвращению в Барселону.