Джано стал лидером среди действующих игроков «Спартака» по количеству матчей за клуб

«Спартак» разорвал контракты с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. Теперь среди нынешних игроков москвичей рекордсменом по количеству матчей за клуб является хавбек Джано.
На счету грузина 136 встреч за «Спартак». На втором месте со 129-ю расположился вратарь Артем Ребров. Третий – Сальваторе Боккетти (115 игр).
- Джано – воспитанник «Спартака», выступает за клуб с 2009 года.
- Вместе с командой грузин побеждал в чемпионате России.
- Джано с 2009 года вызывается в сборную Грузии.