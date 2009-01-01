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    Джано стал лидером среди действующих игроков «Спартака» по количеству матчей за клуб

    «Спартак» разорвал контракты с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. Теперь среди нынешних игроков москвичей рекордсменом по количеству матчей за клуб является хавбек Джано.

    На счету грузина 136 встреч за «Спартак». На втором месте со 129-ю расположился вратарь Артем Ребров. Третий – Сальваторе Боккетти (115 игр).

    • Джано – воспитанник «Спартака», выступает за клуб с 2009 года.
    • Вместе с командой грузин побеждал в чемпионате России.
    • Джано с 2009 года вызывается в сборную Грузии.

    Куда уйдет Глушаков

    Источник: Бомбардир.ру

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