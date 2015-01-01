«Реал» презентовал Менди

«Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» провел презентацию защитника Ферлана Менди.
Мадридцы приобрели 24-летнего футболиста у «Лиона». По данным Transfermarkt, «Реал» заплатил за француза 48 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Менди принял участие в 44-х матчах «Лиона» во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
¡Pisando el césped del Bernabéu por primera vez como jugador del @realmadrid! #WelcomeMendy pic.twitter.com/NTN6uhI34H— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 19 июня 2019 г.
«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»