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    «Реал» презентовал Менди

    «Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» провел презентацию защитника Ферлана Менди.

    Мадридцы приобрели 24-летнего футболиста у «Лиона». По данным Transfermarkt, «Реал» заплатил за француза 48 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Менди принял участие в 44-х матчах «Лиона» во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

    «Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»

    Источник: Твиттер «Реала»

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