«Реал» презентовал Менди

«Реал» на своем стадионе «Сантьяго Бернабеу» провел презентацию защитника Ферлана Менди.

Мадридцы приобрели 24-летнего футболиста у «Лиона». По данным Transfermarkt, «Реал» заплатил за француза 48 миллионов евро.

В минувшем сезоне Менди принял участие в 44-х матчах «Лиона» во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

«Реал» объявил о трансфере Менди из «Лиона»