Baza: Глушаков получит от «Спартака» 100 миллионов рублей за разрыв контракта

Надеюсь эти деньги будут взысканы с тех кто совсем недавно принимал решение о продлении контракта с Глушаковым.
Сегодня «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
По информации телеграм-канала Baza, за досрочное расторжение договора московский клуб выплатит 32-летнему футболисту 100 миллионов рублей. Это половина суммы, которую он мог заработать за остававшийся по контракту год.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
«Спартак» объявил об уходе Глушакова
«Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт
Источник: Телеграм-канал Baza
Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – 67324 человека.