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    Baza: Глушаков получит от «Спартака» 100 миллионов рублей за разрыв контракта

    Сегодня «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

    По информации телеграм-канала Baza, за досрочное расторжение договора московский клуб выплатит 32-летнему футболисту 100 миллионов рублей. Это половина суммы, которую он мог заработать за остававшийся по контракту год.

    • Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложит Глушакову зарплату за полгода, чтобы игрок расторгнул контракт

    Источник: Телеграм-канал Baza

    Новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – 67324 человека.

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +17583

      oyabun 31 минуту назад

      Надеюсь эти деньги будут взысканы с тех кто совсем недавно принимал решение о продлении контракта с Глушаковым.

      0
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      Рейтинг: +13063

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Слава юристам Спартака!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4744

      piligrim1986 1 час назад

      ***** зе битте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3154

      ivan-football-fan 1 час назад

      Последние "большие бабки" в карьере?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15554

      VVM1964 > ivan-football-fan 1 час назад

      Знак вопроса в конце надо убрать )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13063

      DOCTOR PENALTY > VVM1964 1 час назад

      +++!!! )

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