Baza: Глушаков получит от «Спартака» 100 миллионов рублей за разрыв контракта

Сегодня «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

По информации телеграм-канала Baza, за досрочное расторжение договора московский клуб выплатит 32-летнему футболисту 100 миллионов рублей. Это половина суммы, которую он мог заработать за остававшийся по контракту год.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

В составе красно-белых хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

«Спартак» объявил об уходе Глушакова

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