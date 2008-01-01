Ди Марцио: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к переходу в «Ювентус» больше, чем в «Реал».

«Ювентус» готов приступить к переговорам с бывшим футболистом.

Сделку осложняет тот факт, что туринцы не готовы предложить такую же зарплату Погба, которая у него сейчас в «МЮ» (примерно 15 миллионов евро в год).