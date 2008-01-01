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    Ди Марцио: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

    Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к переходу в «Ювентус» больше, чем в «Реал».

    «Ювентус» готов приступить к переговорам с бывшим футболистом.

    Сделку осложняет тот факт, что туринцы не готовы предложить такую же зарплату Погба, которая у него сейчас в «МЮ» (примерно 15 миллионов евро в год).

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016-й год.
    • По действующему до лета 2021 года контракту француз получает 290 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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