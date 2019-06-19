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    Бекхэм продаст свою долю в «Интере» Майами

    Экс-полузащитник сборной Англии и владелец команды «Интер» Майами Дэвид Бекхэм намерен в ближайшее время продать свою долю в клубе.

    Англичанин договорился о сделке с партнерами по проекту – братьями Хосе и Хорхе Мас.

    Источник сообщает, что Бекхэм останется медийным лицом проекта. Франшиза не поменяет кадровую структуру и в ближайший планах построить стадион и формировать состав для выступления в МЛС.

    • В 2018-м «Интер» был официально заявлен в состав МЛС.
    • Первый сезон клуба запланирован в 2020 году.
    • Пока будет строиться новая арена, команда будет играть домашние матчи на стадионе «Локхарт».

    Источник: AS

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    19.06.2019 07:02
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