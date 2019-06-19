Бекхэм продаст свою долю в «Интере» Майами

Экс-полузащитник сборной Англии и владелец команды «Интер» Майами Дэвид Бекхэм намерен в ближайшее время продать свою долю в клубе.

Англичанин договорился о сделке с партнерами по проекту – братьями Хосе и Хорхе Мас.

Источник сообщает, что Бекхэм останется медийным лицом проекта. Франшиза не поменяет кадровую структуру и в ближайший планах построить стадион и формировать состав для выступления в МЛС.