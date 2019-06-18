Экс-игрок «Порту» и сборной Бразилии Жардел: «В отпусках принимал наркотики. Во время сезона мешал допинг-контроль»

Бывший нападающий «Порту» и ряда других клубов Марио Жардел рассказал, что во время карьеры регулярно принимал наркотики. Сейчас, по словам бразильца, он избавился от зависимости.

«В мир наркотиков я вошел из любопытства. Встретил людей, которые мне предложили. В отпусках я регулярно принимал наркотики, ведь во время сезона мешал допинг-контроль. Сейчас я свободен от зависимости, мне помогла супруга», – цитирует Жардела Marca.