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    Экс-игрок «Порту» и сборной Бразилии Жардел: «В отпусках принимал наркотики. Во время сезона мешал допинг-контроль»

    Бывший нападающий «Порту» и ряда других клубов Марио Жардел рассказал, что во время карьеры регулярно принимал наркотики. Сейчас, по словам бразильца, он избавился от зависимости.

    «В мир наркотиков я вошел из любопытства. Встретил людей, которые мне предложили. В отпусках я регулярно принимал наркотики, ведь во время сезона мешал допинг-контроль. Сейчас я свободен от зависимости, мне помогла супруга», – цитирует Жардела Marca.

    • Больше всего матчей за карьеру бразилец провел за «Порту» (1996-2000 годы, 125 матчей в Примейре, 130 голов).
    • На счету Жардела десять матчей за сборную Бразилии (1996-2001 годы, один гол).
    • Игрок четыре раза брал чемпионат Португалии.

    Источник: Marca

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