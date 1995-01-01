Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин). В матче чемпионата мира-2019 против Италии (1:0) южноамериканка отличилась с пенальти.

Теперь на счету Марты суммарно 17 голов на чемпионатах мира. На второе место, таким образом, опустился бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей).