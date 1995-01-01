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    Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

    Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин). В матче чемпионата мира-2019 против Италии (1:0) южноамериканка отличилась с пенальти.

    Теперь на счету Марты суммарно 17 голов на чемпионатах мира. На второе место, таким образом, опустился бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей).

    • Марта шесть раз становилась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (первый – в 2006 году).
    • Высшее командное достижение Марты на чемпионате мира – второе место в 2007 году.
    • На клубном уровне 33-летняя бразильянка выступает за американский «Орландо Прайд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      acor94 50 минут назад

      Пффф. Это не считается. Сравнили палец с жопой.

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