Марта побила рекорд Клозе по числу голов на чемпионате мира

Пффф. Это не считается. Сравнили палец с жопой.
Нападающая сборной Бразилии Марта установила мировой рекорд по числу голов на чемпионате мира по футболу (среди женщин и мужчин). В матче чемпионата мира-2019 против Италии (1:0) южноамериканка отличилась с пенальти.
Теперь на счету Марты суммарно 17 голов на чемпионатах мира. На второе место, таким образом, опустился бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе (16 мячей).
- Марта шесть раз становилась лучшей футболисткой года по версии ФИФА (первый – в 2006 году).
- Высшее командное достижение Марты на чемпионате мира – второе место в 2007 году.
- На клубном уровне 33-летняя бразильянка выступает за американский «Орландо Прайд».