«Мы с тобой!». «Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца

У полузащитника «Ростова» Александра Гацкана скоропостижно скончался отец. Работодатель молдаванина выразил публичные соболезнования.

«Соболезнуем… В семье нашего капитана Александра Гацкана произошло горе – скоропостижно скончался отец футболиста. Руководство ФК «Ростов», тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье. Мы с тобой!» – говорится в посте.

За день до смерти отца Гацкан продлил контракт с «Ростовом».

35-летний хавбек выступает за южан с 2008 года (314 матчей в РПЛ, 24 гола).

Главное достижение в карьере Гацкана – победа в Кубке России в сезоне-2013/14.