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    «Мы с тобой!». «Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца

    У полузащитника «Ростова» Александра Гацкана скоропостижно скончался отец. Работодатель молдаванина выразил публичные соболезнования.

    «Соболезнуем… В семье нашего капитана Александра Гацкана произошло горе – скоропостижно скончался отец футболиста. Руководство ФК «Ростов», тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье. Мы с тобой!» – говорится в посте.

    • За день до смерти отца Гацкан продлил контракт с «Ростовом».
    • 35-летний хавбек выступает за южан с 2008 года (314 матчей в РПЛ, 24 гола).
    • Главное достижение в карьере Гацкана – победа в Кубке России в сезоне-2013/14.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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