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    Кардиган Гвардиолы продали на благотворительном аукционе за 6 тысяч

    Кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продан на аукционе, сообщает ВВС. Мероприятие носило благотворительный характер; за предмет одежды, в котором специалист появлялся на матчах, выручили 6 тысяч фунтов стерлингов.

    Приобретение совершил американский болельщик «Сити». Деньги отправили в благотворительную организацию. Гвардиола поблагодарил участников аукциона.

    • «Манчестер Сити» в прошлом сезоне защитил титул чемпионов АПЛ.
    • Последний раз Гвардиола появлялся в проданном кардигане в финале Кубка Англии против «Уотфорда» (май).
    • Новый сезон АПЛ «Сити» начнет 10 августа против «Вест Хэма».

    Источник: ВВС

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    19.06.2019 00:50
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +555

      VVadic 19 июня, 11:49

      Кардиган продал, а кандибобер себе оставил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1204

      richi 19 июня, 10:00

      Химчистку то сделали перед продажей? Даже по телекартинке было видно, что он весь в катышках...

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