Кардиган Гвардиолы продали на благотворительном аукционе за 6 тысяч

Кардиган продал, а кандибобер себе оставил.
Кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продан на аукционе, сообщает ВВС. Мероприятие носило благотворительный характер; за предмет одежды, в котором специалист появлялся на матчах, выручили 6 тысяч фунтов стерлингов.
Приобретение совершил американский болельщик «Сити». Деньги отправили в благотворительную организацию. Гвардиола поблагодарил участников аукциона.
- «Манчестер Сити» в прошлом сезоне защитил титул чемпионов АПЛ.
- Последний раз Гвардиола появлялся в проданном кардигане в финале Кубка Англии против «Уотфорда» (май).
- Новый сезон АПЛ «Сити» начнет 10 августа против «Вест Хэма».