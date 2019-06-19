Кардиган Гвардиолы продали на благотворительном аукционе за 6 тысяч

Кардиган главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы продан на аукционе, сообщает ВВС. Мероприятие носило благотворительный характер; за предмет одежды, в котором специалист появлялся на матчах, выручили 6 тысяч фунтов стерлингов.

Приобретение совершил американский болельщик «Сити». Деньги отправили в благотворительную организацию. Гвардиола поблагодарил участников аукциона.