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    Кучаев: «Иногда рубимся в видеоигры с Чаловым, Черновым. Головин уже не с нами, но это не мешает играть с ним по сети»

    Защитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем хобби – видеоиграх. По словам футболиста, оно характерно и для других футболистов москвичей.

    — Как у вас обстоят дела с видеоиграми? Часто играете?

    — Сейчас меньше, чем раньше. Просто я решил больше времени уделять восстановлению после травмы. А так, в последнее время мне больше по душе PUBG, чем в CS: GO. В «контру» уже давно не играл нормально.

    — А с кем чаще всего играете?

    — В нашей команде есть футболисты, любящие видеоигры и умеющие в них играть. Иногда рубимся с Никитой Черновым, Федей Чаловым… Александр Головин уже не с нами, но это не мешает играть с ним по сети.

    • Головин выступает за «Монако».
    • 21-летний Кучаев выступает за ЦСКА с 2017 года.
    • Главное достижение в карьере – второе место в РПЛ.

    Источник: Sportbox

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