Кучаев: «Иногда рубимся в видеоигры с Чаловым, Черновым. Головин уже не с нами, но это не мешает играть с ним по сети»

Защитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своем хобби – видеоиграх. По словам футболиста, оно характерно и для других футболистов москвичей.

— Как у вас обстоят дела с видеоиграми? Часто играете?

— Сейчас меньше, чем раньше. Просто я решил больше времени уделять восстановлению после травмы. А так, в последнее время мне больше по душе PUBG, чем в CS: GO. В «контру» уже давно не играл нормально.

— А с кем чаще всего играете?

— В нашей команде есть футболисты, любящие видеоигры и умеющие в них играть. Иногда рубимся с Никитой Черновым, Федей Чаловым… Александр Головин уже не с нами, но это не мешает играть с ним по сети.