Медведев: «Зенит» рассматривает вопрос заявки Анюкова как играющего тренера»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не исключил, что защитник команды Александр Анюков будет заявлен на будущий сезон как играющий тренер. Ранее функционер анонсировал завершение карьеры футболиста.

«Возможно ли заявить Анюкова играющим тренером? Мы проверяем все юридические аспекты. Такой вопрос мы тоже рассматриваем. Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги», – сказал Медведев «Рейтингу Букмекеров».