«Милан» заинтересован в защитнике украинского «Динамо» Николенко

На трансферном совете «Милана» были обозначены имена потенциальных новичков команды. В частности, обсуждалась кандидатура защитника украинского «Динамо» Виталия Николенко, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Контракт футболиста действует до 2023 года. Рыночная цена Николенко на текущий момент – 2 миллиона евро.