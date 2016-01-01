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    «Милан» заинтересован в защитнике украинского «Динамо» Николенко

    На трансферном совете «Милана» были обозначены имена потенциальных новичков команды. В частности, обсуждалась кандидатура защитника украинского «Динамо» Виталия Николенко, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Контракт футболиста действует до 2023 года. Рыночная цена Николенко на текущий момент – 2 миллиона евро.

    • 20-летний игрок – воспитанник «Динамо».
    • В минувшем сезоне УПЛ Николенко принял участие в 23 матчах, сделал три результативные передачи.
    • «Милан» в будущем сезоне выступит в Лиге Европы.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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