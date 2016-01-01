«Милан» заинтересован в защитнике украинского «Динамо» Николенко

На трансферном совете «Милана» были обозначены имена потенциальных новичков команды. В частности, обсуждалась кандидатура защитника украинского «Динамо» Виталия Николенко, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Контракт футболиста действует до 2023 года. Рыночная цена Николенко на текущий момент – 2 миллиона евро.
- 20-летний игрок – воспитанник «Динамо».
- В минувшем сезоне УПЛ Николенко принял участие в 23 матчах, сделал три результативные передачи.
- «Милан» в будущем сезоне выступит в Лиге Европы.