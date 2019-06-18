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    Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы покинул свой пост. Ранее он выделил 37,5 миллиона на турнир по FIFA

    Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский сообщил, что ушел с занимаемого поста.

    «Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Полинский по телефону.

    15 июня Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий выделила 37,5 миллиона рублей на проведение в столице турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. На мероприятии присутствовало не более 15-ти человек.

    Также СМИ сообщали, что ведущими турнира были заявлены Мария Командная и Евгений Савин (на сайте госзакупок было указано, что гонорар каждого из них – 450 тысяч рублей), но ни Командной, ни Савина на мероприятии не было.

    Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек

    Командная – о турнире по FIFA в Москве: «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!»

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7307

      Cules2013 3 минуты назад

      ещё и Красаву сюда приплели, он то хоть в курсе этих махинаций?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4090

      subbotaspartak 23 минуты назад

      Нам в Сибири такое не снится,
      А Москва то чё мелочится.

      0
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      Рейтинг: +556

      ZAITZEFF2011 24 минуты назад

      а где уголовное дело?

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