Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы покинул свой пост. Ранее он выделил 37,5 миллиона на турнир по FIFA

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский сообщил, что ушел с занимаемого поста.

«Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Полинский по телефону.

15 июня Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий выделила 37,5 миллиона рублей на проведение в столице турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. На мероприятии присутствовало не более 15-ти человек.

Также СМИ сообщали, что ведущими турнира были заявлены Мария Командная и Евгений Савин (на сайте госзакупок было указано, что гонорар каждого из них – 450 тысяч рублей), но ни Командной, ни Савина на мероприятии не было.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек

Командная – о турнире по FIFA в Москве: «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!»