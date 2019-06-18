Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы покинул свой пост. Ранее он выделил 37,5 миллиона на турнир по FIFA

ещё и Красаву сюда приплели, он то хоть в курсе этих махинаций?)
Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский сообщил, что ушел с занимаемого поста.
«Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», – сказал Полинский по телефону.
15 июня Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий выделила 37,5 миллиона рублей на проведение в столице турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. На мероприятии присутствовало не более 15-ти человек.
Также СМИ сообщали, что ведущими турнира были заявлены Мария Командная и Евгений Савин (на сайте госзакупок было указано, что гонорар каждого из них – 450 тысяч рублей), но ни Командной, ни Савина на мероприятии не было.
Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек
Командная – о турнире по FIFA в Москве: «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!»