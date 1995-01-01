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    Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек

    Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на проведение турнира по FIFA 19, сообщает телеграм-канал MDK.

    Мероприятие проходило в спортивном комплексе ЦСКА, который вмещает 10 тысяч зрителей. По информации источника, турнир посетили 10-15 человек. На твитче его посмотрело 100 человек.

    Кроме того, ведущими турнира были завялены Евгений Савин и Мария Командная. Их гонорар, согласно сайту госзакупок, составлял по 450 тысяч рублей, но на мероприятии Савина и Командной не было.

    При этом турнир не рекламировался, а сами участники о нем не говорили.

    Источник: Телеграм-канал MDK

    Новостной развлекательный канал, аудитория которого составляет 380 тысяч человек.

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +418

      Tyler_Stark 57 секунд назад

      Мда… а я бы сходил

      0
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      Рейтинг: +6460

      KLIM777 17 минут назад

      для Москвы 37 млн. это копейки. Там даже воровством такие суммы не назовут)

      0
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      Рейтинг: +2778

      BarStep 24 минуты назад

      Турнир ПО FIFA 19... Что это за зверь?

      0
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      Рейтинг: +3345

      Diesel133 35 минут назад

      "были завялены"... говорящая опечатка)))

      0
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      Рейтинг: +1452

      absent32 48 минут назад

      власти москвы отмыли турниром по фифа19 37,5 миллиона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Romirez_369 57 минут назад

      Весело и задорно пильнули 37,4 миллиона... Печально...

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