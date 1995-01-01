Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на проведение турнира по FIFA 19, сообщает телеграм-канал MDK.

Мероприятие проходило в спортивном комплексе ЦСКА, который вмещает 10 тысяч зрителей. По информации источника, турнир посетили 10-15 человек. На твитче его посмотрело 100 человек.

Кроме того, ведущими турнира были завялены Евгений Савин и Мария Командная. Их гонорар, согласно сайту госзакупок, составлял по 450 тысяч рублей, но на мероприятии Савина и Командной не было.

При этом турнир не рекламировался, а сами участники о нем не говорили.