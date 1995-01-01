Командная – о турнире по FIFA в Москве: «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!»

Ведущая, журналист и блогер Мария Командная прокомментировала новость о выделении властями Москвы 37,5 миллиона рублей на проведение турнира по FIFA 19. В качестве ведущих мероприятия на сайте госзакупок были заявлены Командная и Евгений Савин, но никто из них на турнире не присутствовал.

«Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 штук каждому.

Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» – написала Командная в твиттере.

«Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей – это все мои родственники», – в шутку ответил ей в комментариях Савин.

Турни по FIFA 19 состоялся 15 июня в столичном спортивном комплексе ЦСКА, который вмещает 10 тысяч зрителей. На нем присутствовало 10-15 человек.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек