Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Командная – о турнире по FIFA в Москве: «Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!»

    Ведущая, журналист и блогер Мария Командная прокомментировала новость о выделении властями Москвы 37,5 миллиона рублей на проведение турнира по FIFA 19. В качестве ведущих мероприятия на сайте госзакупок были заявлены Командная и Евгений Савин, но никто из них на турнире не присутствовал.

    «Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 штук каждому.

    Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» – написала Командная в твиттере.

    «Маш, прости, я взял твой гонорар тоже. А 12 зрителей – это все мои родственники», – в шутку ответил ей в комментариях Савин.

    Турни по FIFA 19 состоялся 15 июня в столичном спортивном комплексе ЦСКА, который вмещает 10 тысяч зрителей. На нем присутствовало 10-15 человек.

    Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. Его посетили 10-15 человек

    Источник: Твиттер Марии Командной

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru