Суарес: «Мне выпала честь играть вместе с лучшим в мире – Месси, и вторым лучшим – Неймаром»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что ему нравилось играть вместе с нападающим «ПСЖ» Неймаром, когда он выступал за каталонцев.

«Мне выпала честь провести одни из своих лучших лет в качестве футболиста «Барселоны» рядом с лучшим в мире – Месси, и вторым лучшим в мире – Неймаром.

Одним из лучших моментов в жизни для меня был, когда мы выиграли требл.

Кто бы не хотел наслаждаться таким игроком, как Неймар? Но он принадлежит «ПСЖ», и это вещи (переход в другую команду), о которых всегда говорят во время трансферного окна», – сказал Суарес.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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