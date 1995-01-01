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    Суарес: «Мне выпала честь играть вместе с лучшим в мире – Месси, и вторым лучшим – Неймаром»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что ему нравилось играть вместе с нападающим «ПСЖ» Неймаром, когда он выступал за каталонцев.

    «Мне выпала честь провести одни из своих лучших лет в качестве футболиста «Барселоны» рядом с лучшим в мире – Месси, и вторым лучшим в мире – Неймаром.

    Одним из лучших моментов в жизни для меня был, когда мы выиграли требл.

    Кто бы не хотел наслаждаться таким игроком, как Неймар? Но он принадлежит «ПСЖ», и это вещи (переход в другую команду), о которых всегда говорят во время трансферного окна», – сказал Суарес.

    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013-го по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    El Chiringuito: «Барселона» может вернуть Неймара, если он публично извинится за уход из клуба в 2017 году

    Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб. Никто не толкал его на это»

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1516

      SarJr 9 минут назад

      В каком месте неймар лучший? Мб в барсе ещё надежды подавал, а щас только если в понтах и свинячестве

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