«Ростов» отказался покупать защитника «Спартака» Мамина. Москвичи потребовали 300 тысяч долларов

Защитник «Спартака-2» Артем Мамин мог продолжить карьеру в «Ростове».

Контракт 21-летнего игрока с москвичами истекает в этом месяце. По информации Metaratings, представители футболиста уже договорились с ростовчанами о его переходе, но клуб смутила сумма компенсации в размере 300 тысяч долларов, которую «Спартак» запросил за подготовку Мамина.

Компенсация при стандартной зарплате в 50 тысяч рублей – 3 миллиона рублей. Но в свое время представители защитника выбили для него улучшенные условия – 300 тысяч в месяц. Таким образом, компенсация за подготовку составила 18 миллионов рублей. «Ростов» отказался платить такую сумму.