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    «Ростов» отказался покупать защитника «Спартака» Мамина. Москвичи потребовали 300 тысяч долларов

    Защитник «Спартака-2» Артем Мамин мог продолжить карьеру в «Ростове».

    Контракт 21-летнего игрока с москвичами истекает в этом месяце. По информации Metaratings, представители футболиста уже договорились с ростовчанами о его переходе, но клуб смутила сумма компенсации в размере 300 тысяч долларов, которую «Спартак» запросил за подготовку Мамина.

    Компенсация при стандартной зарплате в 50 тысяч рублей – 3 миллиона рублей. Но в свое время представители защитника выбили для него улучшенные условия – 300 тысяч в месяц. Таким образом, компенсация за подготовку составила 18 миллионов рублей. «Ростов» отказался платить такую сумму.

    • В прошлом сезоне Мамин провел за основную команду «Спартака» один матч в Кубке России.
    • Также на его счету 23 встречи и один гол за «Спартак-2» в ФНЛ.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30496

      MaxRnD 3 минуты назад

      Надо на ноги Вилюша поскорей поставить, а Новосельцева на базу вернуть ...

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