Уткин: «Выдвижение Булыкина в депутаты – это помощь, когда конец неизбежен»

Блогер Василий Уткин в авторской программе на YouTube высказался о выдвижении бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина в депутаты Мосгордумы.

«Дмитрий Булыкин самовыдвинулся в депутаты Мосгордумы. Это состоялаось после того, как Анна Федермессер, известная созданиям центров паллиативной помощи, сняла свою кандидатуру, не выдержав издержек предвыборной кампании. Выдвижение Булыкина тоже своего рода паллатив: такая помощь, когда ясно, что конец неизбежен, но помогать как-то надо. Паллиативное самовыдвижение», – прокомментировал ситуацию Василий Уткин.