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    Уткин: «Выдвижение Булыкина в депутаты – это помощь, когда конец неизбежен»

    Блогер Василий Уткин в авторской программе на YouTube высказался о выдвижении бывшего нападающего сборной России Дмитрия Булыкина в депутаты Мосгордумы.

    «Дмитрий Булыкин самовыдвинулся в депутаты Мосгордумы. Это состоялаось после того, как Анна Федермессер, известная созданиям центров паллиативной помощи, сняла свою кандидатуру, не выдержав издержек предвыборной кампании. Выдвижение Булыкина тоже своего рода паллатив: такая помощь, когда ясно, что конец неизбежен, но помогать как-то надо. Паллиативное самовыдвижение», – прокомментировал ситуацию Василий Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +745

      Стаz 21 минуту назад

      Отличный блог и передача, Вася как всегда остроумен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6521

      KLIM777 51 минуту назад

      Блогер Василий Уткин)))

      17 июня. В Москве произошло очередное ЧП. Взорвался пукан блогера Василия Уткина. Воняло на даже за МКАДом и в соседних регионах.

      -2
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      Рейтинг: +2501

      САДЫЧОК 1 час назад

      Правильно , Вася ! Дурак не поймёт , умный промолчит !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Lilipyt > САДЫЧОК 1 час назад

      Ты не промолчал...

      0
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