Daily Mail: «МЮ» предложит Погба контракт с зарплатой 500 тысяч в неделю

За реал выступал разве? Я что то пропустил
«Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику Полю Погба новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.
Француз намерен покинуть клуб и намекнул об этом, заявив: «Настало время для нового вызова».
Основные претенденты на футболиста «Реал» и «Ювентус», за который Поль уже ранее выступал.
По информации источника, «Реал» сделал стартовое предложение по Погба в размере 90 миллионов фунтов, но английский клуб ответил отказом.
- В прошедшем сезоне у Погба 47 матчей, 16 голов и 11 результативных передач.
- По действующему до лета 2021 года контракту француз получает 290 тысяч фунтов в неделю.