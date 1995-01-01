Daily Mail: «МЮ» предложит Погба контракт с зарплатой 500 тысяч в неделю

«Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику Полю Погба новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

Француз намерен покинуть клуб и намекнул об этом, заявив: «Настало время для нового вызова».

Основные претенденты на футболиста «Реал» и «Ювентус», за который Поль уже ранее выступал.

По информации источника, «Реал» сделал стартовое предложение по Погба в размере 90 миллионов фунтов, но английский клуб ответил отказом.