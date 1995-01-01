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    Daily Mail: «МЮ» предложит Погба контракт с зарплатой 500 тысяч в неделю

    «Манчестер Юнайтед» предложит полузащитнику Полю Погба новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

    Француз намерен покинуть клуб и намекнул об этом, заявив: «Настало время для нового вызова».

    Основные претенденты на футболиста «Реал» и «Ювентус», за который Поль уже ранее выступал.

    По информации источника, «Реал» сделал стартовое предложение по Погба в размере 90 миллионов фунтов, но английский клуб ответил отказом.

    • В прошедшем сезоне у Погба 47 матчей, 16 голов и 11 результативных передач.
    • По действующему до лета 2021 года контракту француз получает 290 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +570

      talgatnurzhanov2006 19 минут назад

      За реал выступал разве? Я что то пропустил

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