Отец Влашича: «ЦСКА – подходящий клуб для Николы. Думаю, до конца июня все станет понятно»

Йошко Влашич, отец полузащитника Николы Влашича, высказался о будущем футболиста. Права на футболиста принадлежат «Эвертону», прошедший сезон он провел в аренде в ЦСКА.

– Думаю, очень скоро все станет понятно. Может быть, до конца месяца.

– Чего хочет сын и вы сами?

– Не так важно, какой вариант я предпочитаю. Важнее, что считает Никола. Могу дать ему совет, но финальное решение все равно будет принимать он. Не секрет, что Россия и Москва – в сердце Николы. ЦСКА – подходящий клуб для него. Гончаренко – великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный.

Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне.

– Когда же все решится?

– Думаю, до конца июня.