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    Отец Влашича: «ЦСКА – подходящий клуб для Николы. Думаю, до конца июня все станет понятно»

    Йошко Влашич, отец полузащитника Николы Влашича, высказался о будущем футболиста. Права на футболиста принадлежат «Эвертону», прошедший сезон он провел в аренде в ЦСКА.

    – Думаю, очень скоро все станет понятно. Может быть, до конца месяца.

    – Чего хочет сын и вы сами?

    – Не так важно, какой вариант я предпочитаю. Важнее, что считает Никола. Могу дать ему совет, но финальное решение все равно будет принимать он. Не секрет, что Россия и Москва – в сердце Николы. ЦСКА – подходящий клуб для него. Гончаренко – великолепный тренер, у команды много фанатов. Коллектив молодой, перспективный.

    Никола уже пережил с московским клубом несколько прекрасных моментов, но сейчас нужно думать о следующем сезоне.

    – Когда же все решится?

    – Думаю, до конца июня.

    • В конце мая гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что клуб хочет сохранить Влашича в команде.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел за ЦСКА 31 игру, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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