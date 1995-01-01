Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Sky Sports: Коутиньо откажется от перехода в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю» 

    Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно. По данным Mundo Deportivo, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Sky Sports сообщает, что игрок откажется от трансфера из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год.

    • Сейчас игрок находится на Кубке Америки в составе сборной Бразилии.
    • Также им интересуется «Манчестер Сити»
    • Он перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 145 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2023 года.
    • В прошлом сезоне Коутиньо провел 54 матча за клуб, забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1512

      SarJr 5 минут назад

      а мне чет кажется, он никуда не уйдет. уж слишком любит его вальверде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Surik43 16 минут назад

      Болею за МЮ, поэтому могу сказать только то, что такое поведение вызывает уважение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      AHTUNGBOL 35 минут назад

      Значит мало предложили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dmzeus 1 час назад

      Справедливо

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71753
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru