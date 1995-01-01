Sky Sports: Коутиньо откажется от перехода в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю» 

Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно. По данным Mundo Deportivo, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».

Sky Sports сообщает, что игрок откажется от трансфера из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год.