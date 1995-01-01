Sky Sports: Коутиньо откажется от перехода в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю» 

а мне чет кажется, он никуда не уйдет. уж слишком любит его вальверде
Полузащитник «Барселоны» Фелиппе Коутиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно. По данным Mundo Deportivo, игроком интересуется «Манчестер Юнайтед».
Sky Sports сообщает, что игрок откажется от трансфера из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год.
- Сейчас игрок находится на Кубке Америки в составе сборной Бразилии.
- Также им интересуется «Манчестер Сити»
- Он перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» зимой 2018 года за 145 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2023 года.
- В прошлом сезоне Коутиньо провел 54 матча за клуб, забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.