«Интер» договорился с «МЮ» о трансфере Лукаку за 70 миллионов

«Интер» достиг договоренности с «Манчестер Юнайтед» об условиях трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

По информации Tribalfootball со ссылкой на Sport Mediaset, «МЮ» сказал миланцам, что готов продать футболиста за 70 миллионов евро. «Интер» это устроило.

Тем не менее «Юнайтед» просит у миланского клуба некоторое время, чтобы путем продаж игроков собрать средства на покупку форварда.