«Интер» договорился с «МЮ» о трансфере Лукаку за 70 миллионов

Нахрена им это бревно
«Интер» достиг договоренности с «Манчестер Юнайтед» об условиях трансфера нападающего Ромелу Лукаку.
По информации Tribalfootball со ссылкой на Sport Mediaset, «МЮ» сказал миланцам, что готов продать футболиста за 70 миллионов евро. «Интер» это устроило.
Тем не менее «Юнайтед» просит у миланского клуба некоторое время, чтобы путем продаж игроков собрать средства на покупку форварда.
- Лукаку перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2017 году за 85 миллионов евро.
- В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал четыре голевые передачи.
- Контракт Лукаку с «Манчестер Юнайтед» действует до 2022 года с возможностью продления еще на сезон.