Смолов окончил аспирантуру в Саратовском университете

Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

29-летний футболист написал выпускную квалификационную работу на тему «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

По информации ИА «Свободные новости», Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу. Таким образом, степень кандидата наук не будет присвоена спортсмену.