Смолов окончил аспирантуру в Саратовском университете

Ближе к его профессии была бы такая тема как "Развитие ФАНАТоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".
Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.
29-летний футболист написал выпускную квалификационную работу на тему «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».
По информации ИА «Свободные новости», Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу. Таким образом, степень кандидата наук не будет присвоена спортсмену.
- Смолов родился в Саратове и жил там до 2005 года.
- В сезоне-2018/19 нападающий забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.