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    Смолов окончил аспирантуру в Саратовском университете

    Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

    29-летний футболист написал выпускную квалификационную работу на тему «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

    По информации ИА «Свободные новости», Смолов не защищал кандидатскую диссертацию, а лишь официально окончил аспирантуру, написав соответствующую работу. Таким образом, степень кандидата наук не будет присвоена спортсмену.

    • Смолов родился в Саратове и жил там до 2005 года.
    • В сезоне-2018/19 нападающий забил восемь голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1132

      Бомбардиръ 2 минуты назад

      Ближе к его профессии была бы такая тема как "Развитие ФАНАТоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Deniskl 30 минут назад

      Ага, прям на сборах ночами писал, устал наверное?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +361

      dimmmka > Deniskl 23 минуты назад

      Когда он свою бэху разбил,на экзамен торопился

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      zritelx 32 минуты назад

      Вот молодец когда все это он успевает-уважаю, как Юлий Цезарь/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      vsolon 36 минут назад

      ну осталось депутатом стать

      6
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      ...
      Рейтинг: +194

      dmzeus > vsolon 31 минуту назад

      У нас это просто))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1324

      Бабушка Зильзиля > vsolon 17 минут назад

      Депутатами сидельцы сейчас станут))

      2
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      Рейтинг: +1297

      zritelx > Бабушка Зильзиля 13 минут назад

      Осенью много выборов, Булыкин вон в Мосгордуму собрался , партию спортсменов бывших надо делать.

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