Рахимов: «Для такой страны должно быть 18 команд в Премьер-лиге»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поддержал идею увеличения количества участников РПЛ с 16-ти до 18-ти.

«Я думаю, что в какой-то степени погрешности прошлых лет учтены, но всe равно в силу климатических условий страны играть до 8-10 декабря достаточно накладно.

Всe равно будут матчи, где будет достаточно холодно, но я надеюсь такого, что было с нашей игрой в Красноярске, наверное, больше не повторится.

Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определeнного уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация.

Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладает инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню Премьер-Лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

«Я думаю, что в какой-то степени погрешности прошлых лет учтены, но всe равно в силу климатических условий страны играть до 8-10 декабря достаточно накладно. Всe равно будут матчи, где будет достаточно холодно, но я надеюсь такого, что было с нашей игрой в Красноярске, наверное, больше не повторится. Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определeнного уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладает инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню Премьер-Лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3782669-rahimov-dlja-takoj-strany-18-komand-v-premer-lige-dolzhno-byt.html

«Я думаю, что в какой-то степени погрешности прошлых лет учтены, но всe равно в силу климатических условий страны играть до 8-10 декабря достаточно накладно. Всe равно будут матчи, где будет достаточно холодно, но я надеюсь такого, что было с нашей игрой в Красноярске, наверное, больше не повторится. Что касается расширения РПЛ до 18 команд. Есть ли такое количество команд и способны ли мы держаться определeнного уровня — для этого, естественно, нужны хорошее финансирование клубов, соответствующая инфраструктура, хорошая организация. Здесь очень много моментов и нюансов. Мы видим в той же ФНЛ есть клубы, которые хотят повышения, но некоторые из тех, кто выходит в РПЛ, не обладает инфраструктурой, которая должна соответствовать уровню Премьер-Лиги. Есть много работы, но мне кажется для такой страны 18 команд в Премьер-Лиге должно быть Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3782669-rahimov-dlja-takoj-strany-18-komand-v-premer-lige-dolzhno-byt.html