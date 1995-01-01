Sky Sport: «Боруссия» Д заплатит 30 миллионов за Хуммельса

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может перейти в «Боруссию» Д. По информации Sky Sport Germany, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

Хуммельс перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2016 году.

Текущий контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Хуммельс сыграл в 21 матче, забил один гол и отдал одну голевую передачу.