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    Sky Sport: «Боруссия» Д заплатит 30 миллионов за Хуммельса

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может перейти в «Боруссию» Д. По информации Sky Sport Germany, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

    • Хуммельс перешел в «Баварию» из «Боруссии» в 2016 году.
    • Текущий контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года.
    • В прошедшем сезоне Бундеслиги Хуммельс сыграл в 21 матче, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Sky Sport

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +562

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Обычно в таком случае пишут возраст футболиста. Сейчас не знающие полезутв википедию, узнвть ему есть 30 или нет. Имхо

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      Рейтинг: +2672

      Viper for CSKA 1 час назад

      Не понимаю, зачем любой из сторон нужна эта сделка. Боруссии, как по мне, нужны более перспективные игроки для строительства новой команды-чемпиона, а не очередные возвращения, которые уже систематически не удаются (даже Гетце с переменным успехом играет, что говорить про то, как проявили себя вернувшиеся Кагава и Шахин). Бавария однозначно не найдет на заработанные деньги игрока такого уровня и опыта. Молодым Эрнандесу, Зюле и Павару нужен пример и лидер из числа центральных защитников, и Хуммельс на эту роль подходит как нельзя лучше, тем более в свете ухода Боатенга. Амбиции же Баварии в ЛЧ предполагают наличие уже адаптированного классного защитника с опытом игры в топовых матчах. Эрнандесу и Павару (именно как частям состава Баварии) этого опыта ещё необходимо набраться, в общем-то как и Зюле. Хуммельс, в свою очередь, в его возрасте по идее должен переживать из-за трофеев, комфортных условий проживания и дальнейшего трудоустройства по окончании карьеры. И, с учётом всех обстоятельств, жизнь в Мюнхене, игра в одном из фаворитов ЛЧ, не говоря о Бундеслиге, и потенциально дальнейшая работа в крупнейшей клубной структуре ФРГ, которая занимается реанимацией академии (то есть качественные тренеры им однозначно нужны), является наиболее грамотным вариантом.

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