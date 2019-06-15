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    Божович: «В «Локомотиве» фанаты были против меня. Не хочу называть фамилию того, кто за этим стоял»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович вспомнил время работы в «Локомотиве». По мнению черногорца, против него специально были настроены болельщики.

    «Болельщики были против меня. Знаю, кто стоял за всем этим, но не хочу называть фамилию. В свое время фанаты были против Ольги Смородской. Они постоянно кричали: «Увольняйте бабу из клуба». Поворачивались спиной к полю, когда команда играла.

    Я принял «Локомотив» на 12-м месте и поднял на третье. Также мы вышли в финал Кубка России. Могу сказать, что трофей, завоеванный командой (Кубок России – прим. «Бомбардир») — это и мой трофей. Но за неделю до финала меня уволили. Очень жаль. Меня сильно задела та ситуация. Ведь с «Ростовом» я выиграл Кубок за год до этого. И, победив с «Локомотивом», стал бы первым тренером, выигравшим Кубок России два раза подряд с разными командами. Очень обидно», – сказал тренер.

    • Божович впервые получил работу в России в 2008 году – он принял «Амкар».
    • Суммарно черногорец работал в России в семи клубах.
    • Главное достижение в тренерской карьере – победа в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой».

    Источник: Sport24

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