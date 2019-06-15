Божович: «Крылья Советов» в еврокубках? Скоро это не случится»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поговорил о перспективах команды попасть в еврокубки. В минувшем сезоне РПЛ самарцы боролись за выживание в переходных матчах против «Нижнего Новгорода».

— Вы говорили о еврокубках в Самаре. Как считаете, как скоро «Самара Арена» может принять матч евротурнира с участием «Крыльев»?

— Думаю, скоро это не случится. Очень трудно. Все зависит от усиления. Выстрелить на один-два матча может любой. Но чтобы в течение долгого времени хорошо играть и давать результат, нужна очень сильная команда. Посмотрите на первую пятерку чемпионата. Как попасть туда, если нет очень серьезных денег?