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    Божович: «Крылья Советов» в еврокубках? Скоро это не случится»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поговорил о перспективах команды попасть в еврокубки. В минувшем сезоне РПЛ самарцы боролись за выживание в переходных матчах против «Нижнего Новгорода».

    — Вы говорили о еврокубках в Самаре. Как считаете, как скоро «Самара Арена» может принять матч евротурнира с участием «Крыльев»?

    — Думаю, скоро это не случится. Очень трудно. Все зависит от усиления. Выстрелить на один-два матча может любой. Но чтобы в течение долгого времени хорошо играть и давать результат, нужна очень сильная команда. Посмотрите на первую пятерку чемпионата. Как попасть туда, если нет очень серьезных денег?

    • Последний раз «Крылья Советов» играли в еврокубках в 2009 года, когда под руководством Леонида Слуцкого выступили в квалификации Лиги Европы.
    • Самарский клуб основан в 1942 году – во время Великой Отечественной войны.
    • Высшее достижение – три победы в чемпионате РСФСР.

    Источник: Sport24

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