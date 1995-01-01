Далич: «Мог бы тренировать «Барселону» или Бразилию, но работа в сборной Хорватии – самое приятное для меня»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопрос об интересе из Китая. Хорват считает, что мог бы тренировать «Барселону» или сборную Бразилии.

— Известно, что китайский клуб предлагал вам трехлетний контракт с годовой зарплатой 10 миллионов евро, сейчас вы получаете в районе 1 миллиона евро.

— Удовольствие, которое я получаю при работе со сборной Хорватии, нельзя купить за деньги. Я мог бы тренировать «Барселону», возглавить сборную Бразилии, но для меня это не самое главное. Самое приятное для меня сейчас то, что я делаю, — тренирую сборную Хорватии.