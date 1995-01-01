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    Далич: «Мог бы тренировать «Барселону» или Бразилию, но работа в сборной Хорватии – самое приятное для меня»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ответил на вопрос об интересе из Китая. Хорват считает, что мог бы тренировать «Барселону» или сборную Бразилии.

    — Известно, что китайский клуб предлагал вам трехлетний контракт с годовой зарплатой 10 миллионов евро, сейчас вы получаете в районе 1 миллиона евро.

    — Удовольствие, которое я получаю при работе со сборной Хорватии, нельзя купить за деньги. Я мог бы тренировать «Барселону», возглавить сборную Бразилии, но для меня это не самое главное. Самое приятное для меня сейчас то, что я делаю, — тренирую сборную Хорватии.

    • Хорваты на чемпионате мира-2018 дошли до финала.
    • Последнее заграничное место работы для Далича – «Аль-Айн» из ОАЭ (2014-2017 годы).
    • В качестве тренера Далич брал трофеи в Албании и Саудовской Аравии.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3517

      vladik12 6 минут назад

      А "Барселона" и сборная Бразилии знают об этом?

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