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    Глушаков – после медосмотра в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прошел медицинский осмотр после выхода из отпуска. Футболист, согласно информации СМИ, летом может сменить клуб.

    «Все в рабочем режиме», – сказал хавбек после прохождения медицинских процедур. Ранее успешно обследовался другой спартаковец Джано.

    • Контракт Глушакова действует до лета 2020 года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 29 матчей, забил четыре гола.
    • «Спартак» выступит в следующем сезоне в Лиге Европы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6774

      Serjoga 1 час назад

      Еременко тоже прошел медосмотр в Спартаке...... и оказался в Ростове! Все тоже было в рабочем режиме! Пакуй чемоданы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11031

      ВетеR 1 час назад

      Гнать этого типа подальше

      4
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      ...
      Рейтинг: +3517

      vladik12 > ВетеR 1 час назад

      Базаришь.

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