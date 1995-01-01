Глушаков – после медосмотра в «Спартаке»: «Все в рабочем режиме»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прошел медицинский осмотр после выхода из отпуска. Футболист, согласно информации СМИ, летом может сменить клуб.

«Все в рабочем режиме», – сказал хавбек после прохождения медицинских процедур. Ранее успешно обследовался другой спартаковец Джано.