Джано успешно прошел медосмотр в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Джано вернулся из аренды в «Крыльях Советов». Футболист уже прошел медицинский осмотр перед сборами москвичей.

«Медосмотр прошел отлично», – сказал грузин после медицинских процедур, которые проходят и другие игроки «Спартака».