Джано успешно прошел медосмотр в «Спартаке»

Хороший игрок, НО........и всего то 26!
Полузащитник «Спартака» Джано вернулся из аренды в «Крыльях Советов». Футболист уже прошел медицинский осмотр перед сборами москвичей.
«Медосмотр прошел отлично», – сказал грузин после медицинских процедур, которые проходят и другие игроки «Спартака».
- 26-летний Джано – воспитанник москвичей.
- В Самаре игрок выступал с марта, в сезоне РПЛ он провел за «Крылья» восемь матчей, набрал 1+1 очко по системе «гол+пас».
- Контракт хавбека со «Спартаком» действует до 2021 года.