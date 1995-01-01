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    Джано успешно прошел медосмотр в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Джано вернулся из аренды в «Крыльях Советов». Футболист уже прошел медицинский осмотр перед сборами москвичей.

    «Медосмотр прошел отлично», – сказал грузин после медицинских процедур, которые проходят и другие игроки «Спартака».

    • 26-летний Джано – воспитанник москвичей.
    • В Самаре игрок выступал с марта, в сезоне РПЛ он провел за «Крылья» восемь матчей, набрал 1+1 очко по системе «гол+пас».
    • Контракт хавбека со «Спартаком» действует до 2021 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2427

      Fan Loko mik 15 минут назад

      Хороший игрок, НО........и всего то 26!

      0
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      Рейтинг: +1484

      giluxa1963 57 минут назад

      ананий возвращается

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