The Sun: Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси».

По информации The Sun, 40-летний специалист уже занимается формированием нового тренерского штаба.

В частности, Лэмпард хочет пригласить Дидье Дрогба, который может получить должность тренера нападающих.

Также Лэмпард желает видеть в своем штабе Джоди Морриса и Шея Гивена.

41-летний Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год, а также в сезоне-2014/15.

В сумме ивуариец забил 164 гола в 381 матче в составе лондонской команды.

BBC: «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона