Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    The Sun: Дрогба может войти в тренерский штаб Лэмпарда в «Челси»

    Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард сменит Маурицио Сарри на посту главного тренера «Челси».

    По информации The Sun, 40-летний специалист уже занимается формированием нового тренерского штаба.

    В частности, Лэмпард хочет пригласить Дидье Дрогба, который может получить должность тренера нападающих.

    Также Лэмпард желает видеть в своем штабе Джоди Морриса и Шея Гивена.

    • 41-летний Дрогба выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год, а также в сезоне-2014/15.
    • В сумме ивуариец забил 164 гола в 381 матче в составе лондонской команды.

    BBC: «Челси» заплатит за Лэмпарда 4 миллиона

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +802

      Romio-xxx 43 минуты назад

      Новость то великолепная,жаль только,что ее такое издание публикует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru