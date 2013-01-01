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    «СЭ»: «Динамо» заплатило за Калинина 500 тысяч

    Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер защитника «Рубина» Игоря Калинина.

    По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб купил 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро.

    Игрок заключил с «Динамо» контракт до лета 2022 года.

    • Калинин выступал за «Рубин» с сентября прошлого года.
    • В составе казанской команды игрок провел восемь матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

    Хохлов: «Потенциал Калинина еще до конца не раскрыт. Это привлекает»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      Mister_Tomsk 1 час назад

      Усе рубин будет как нынче анжи... раздербанили весь клуб!!!!!!!!

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