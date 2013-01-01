«СЭ»: «Динамо» заплатило за Калинина 500 тысяч

Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер защитника «Рубина» Игоря Калинина.

По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб купил 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро.

Игрок заключил с «Динамо» контракт до лета 2022 года.

Калинин выступал за «Рубин» с сентября прошлого года.

В составе казанской команды игрок провел восемь матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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