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    Хохлов: «Потенциал Калинина еще до конца не раскрыт. Это привлекает»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о трансфере защитника Игоря Калинина. Сегодня игрок перешел в московский клуб из «Динамо».

    «С прошлой осени мы достаточно пристально следили за Игорем – нам импонировала его манера игры, спортивный характер, отношение к футболу. Считаем, что это молодой, амбициозный, эффективный футболист, обладающий хорошим набором качеств для успешной игры на своей позиции.

    По нашим оценкам, его потенциал еще до конца не раскрыт, Калинину есть куда расти и это привлекает, позволяет рассчитывать на будущий прогресс. Немаловажным фактором является и российское гражданство нашего новичка.

    Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача – создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть четкий, продуманный план на эту трансферную кампанию и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения», – сказал Хохлов.

    • Калинин выступал за «Рубин» с сентября прошлого года.
    • В составе казанской команды игрок провел восемь матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Контракт с «Динамо» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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