Паллотта: «Если кто-то не на 100% привержен «Роме», то он уйдет»

Президент «Ромы» Джеймс Палотта рассказал о встрече нового главного тренера клуба Паулу Фонсеки с игроками

«Рома» – это не об отдельных людях, а о победе команды. Не каждый игрок сможет сыграть во всех матчах. От тех, кто не выйдет на поле, он [Фонсека] ожидает той же дисциплины и той же работы на тренировках [как и от остальных], чтобы они были готовы, когда их вызовут. Любой, кто не хочет быть частью того, что мы пытаемся создать, может уйти. Он четко дал это понять, и я на сто процентов поддерживаю его.

Некоторые неизбежно уйдут, и некоторые другие придут. Если кто-то не на 100% привержен клубу или не хочет быть частью того, что мы пытаемся построить, он уйдет. После прошлого сезона мы не можем позволить себе держать кого-то, кто не привержен делу, – сказал Паллотта.