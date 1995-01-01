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    Паллотта: «Если кто-то не на 100% привержен «Роме», то он уйдет»

    Президент «Ромы» Джеймс Палотта рассказал о встрече нового главного тренера клуба Паулу Фонсеки с игроками

    «Рома» – это не об отдельных людях, а о победе команды. Не каждый игрок сможет сыграть во всех матчах. От тех, кто не выйдет на поле, он [Фонсека] ожидает той же дисциплины и той же работы на тренировках [как и от остальных], чтобы они были готовы, когда их вызовут. Любой, кто не хочет быть частью того, что мы пытаемся создать, может уйти. Он четко дал это понять, и я на сто процентов поддерживаю его.

    Некоторые неизбежно уйдут, и некоторые другие придут. Если кто-то не на 100% привержен клубу или не хочет быть частью того, что мы пытаемся построить, он уйдет. После прошлого сезона мы не можем позволить себе держать кого-то, кто не привержен делу, – сказал Паллотта.

    • «Рома» официально объявила о назначении Фонсеки в начале этой неделе. Он подписал контракт до 2022 года.
    • По итогам прошлого сезона Серии А «Рома» заняла шестое место и в сезоне-2019/20 сыграет в квалификации Лиги Европы.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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