Роналду: «Незабываемый сезон! Новый опыт, побитые рекорды и три титула»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в своем истаграме и подвел итоги сезона.

«Незабываемый сезон! Новый опыт, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и три новых титула!

Я должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня встретили в Италии. Вы очень важная часть наших побед! Спасибо моим болельщикам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нашей сборной достигнуть еще одной важной исторической победы. У вас всегда будет особое место в моем сердце.

Я никогда не забуду потрясающие моменты и новые достижения, которые были в 2019 году.

Победный гол в Суперкубке;

Победа в Серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;

Победа в Лиге наций и хет-трик;

Первый игрок с сотней побед в Лиге чемпионов и 125 голами;

Первый игрок, который выиграл 10 турниров УЕФА;

Первый игрок, который забивал за сборную в финальных стадиях всех турниров: чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка конфедераций и Лиги наций;

Первый игрок, который забивал за сборную в 10 финальных стадиях турниров подряд с 2004 по 2019 год.

Увидимся. Вместе мы продолжим бороться за новые и удивительные победы! Я рассчитываю на вас!» — написал Роналду.