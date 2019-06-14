Роналду: «Незабываемый сезон! Новый опыт, побитые рекорды и три титула»

И слова цепляют, и список впечатляет. ++++
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в своем истаграме и подвел итоги сезона.
«Незабываемый сезон! Новый опыт, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и три новых титула!
Я должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня встретили в Италии. Вы очень важная часть наших побед! Спасибо моим болельщикам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нашей сборной достигнуть еще одной важной исторической победы. У вас всегда будет особое место в моем сердце.
Я никогда не забуду потрясающие моменты и новые достижения, которые были в 2019 году.
- Победный гол в Суперкубке;
- Победа в Серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;
- Победа в Лиге наций и хет-трик;
- Первый игрок с сотней побед в Лиге чемпионов и 125 голами;
- Первый игрок, который выиграл 10 турниров УЕФА;
- Первый игрок, который забивал за сборную в финальных стадиях всех турниров: чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка конфедераций и Лиги наций;
- Первый игрок, который забивал за сборную в 10 финальных стадиях турниров подряд с 2004 по 2019 год.
Увидимся. Вместе мы продолжим бороться за новые и удивительные победы! Я рассчитываю на вас!» — написал Роналду.
- Роналду провел свой первый сезон в «Ювентусе».
- Он перешел в команду из «Реала» летом 2018 года и заключил контракт на четыре года.