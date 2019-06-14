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    Роналду: «Незабываемый сезон! Новый опыт, побитые рекорды и три титула»

    Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в своем истаграме и подвел итоги сезона.

    «Незабываемый сезон! Новый опыт, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и три новых титула!

    Я должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня встретили в Италии. Вы очень важная часть наших побед! Спасибо моим болельщикам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нашей сборной достигнуть еще одной важной исторической победы. У вас всегда будет особое место в моем сердце.

    Я никогда не забуду потрясающие моменты и новые достижения, которые были в 2019 году.

    • Победный гол в Суперкубке;
    • Победа в Серии А, звание лучшего игрока и 21 гол;
    • Победа в Лиге наций и хет-трик;
    • Первый игрок с сотней побед в Лиге чемпионов и 125 голами;
    • Первый игрок, который выиграл 10 турниров УЕФА;
    • Первый игрок, который забивал за сборную в финальных стадиях всех турниров: чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка конфедераций и Лиги наций;
    • Первый игрок, который забивал за сборную в 10 финальных стадиях турниров подряд с 2004 по 2019 год.

    Увидимся. Вместе мы продолжим бороться за новые и удивительные победы! Я рассчитываю на вас!» — написал Роналду.

    • Роналду провел свой первый сезон в «Ювентусе».
    • Он перешел в команду из «Реала» летом 2018 года и заключил контракт на четыре года.

    Источник: Официальный инстаграм Криштиану Роналду

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    14.06.2019 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13017

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      И слова цепляют, и список впечатляет. ++++

      0
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      Рейтинг: +84

      Medbrat13 29 минут назад

      Великий.....

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