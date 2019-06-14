Головин: «На некоторые матчи ФНЛ приходит по 20 тысяч зрителей. Благодаря ЧМ появились современные стадионы»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о том, как ЧМ-2018 повлиял на развитие футбола в стране.

«Конечно, сейчас, по прошествии года, чемпионат мира и в частности первая игра с Саудовской Аравией вспоминается как яркое и позитивное событие.

Хотя изначально в нас верили немногие. Однако мы спокойно готовились и настраивались на серьезную борьбу.

Хорошо, что тогда получилось одержать уверенную победу в первой же игре, это помогло в дальнейшем. Очень важно, что благодаря чемпионату мира в стране появились современные, комфортные стадионы.

Посмотрите, сейчас даже на некоторые матчи ФНЛ приходит по 20 тысяч зрителей. Теперь главное — правильно использовать эту инфраструктуру.

Как оцениваю сезон для сборной и для себя лично? Четвертьфинал мирового первенства — хороший результат для сборной России, хотя в ходе турнира уже понимали, что можно рассчитывать и на большее.

Но это все история, сейчас нужно смотреть вперед и не жить прошлым. Перед нами стоят уже новые задачи», – сказал Головин.