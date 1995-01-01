Полузащитник Мак Аллистер отказал «Спартаку», он перейдет в «Бока Хуниорс»

Полузащитник Алексис Мак Аллистер перейдет из «Брайтона» в «Бока Хуниорс». Футболист еще не подписал контракт, он проходит медицинское обследование. Игрок подтвердил, что им интересовался «Спартак».

«Это была неделя, которая должна стать лучшей. И все равно я прокручивал все в голове. Я принял решение между вчерашним и позавчерашним днем.

«Спартак» появился раньше всех, они позвонили снова, но решение уже было принято. И «Брайтон», и я думали, что лучшим решением будет играть в «Боке», – сказа МакАлистер.