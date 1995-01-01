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    Полузащитник Мак Аллистер отказал «Спартаку», он перейдет в «Бока Хуниорс»

    Полузащитник Алексис Мак Аллистер перейдет из «Брайтона» в «Бока Хуниорс». Футболист еще не подписал контракт, он проходит медицинское обследование. Игрок подтвердил, что им интересовался «Спартак».

    «Это была неделя, которая должна стать лучшей. И все равно я прокручивал все в голове. Я принял решение между вчерашним и позавчерашним днем.

    «Спартак» появился раньше всех, они позвонили снова, но решение уже было принято. И «Брайтон», и я думали, что лучшим решением будет играть в «Боке», – сказа МакАлистер.

    • По информации TyC Sports, «Спартак» предлагал 20 миллионов евро за футболиста.
    • Мак Аллистер – воспитанник «Архентинос Хуниорс».
    • В зимнее трансферное окно его выкупил «Брайтон» и отдал обратно в аренду аргентинскому клубу.

    Источник: Официальный твиттер «Бока Хуниорс»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6144

      vka1970 1 минуту назад

      В плане развития абсолютно обоснованный шаг.
      Уровень российской лиги упал ниже не куда.

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