Полузащитник из Аргентины, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер заинтересован в переходе в «Бока Хуниорс».

Аргентинский журналист Луис Фрегосси сообщал, что 20-летним футболистом интересуется «Спартак».

TyC Sports подтвердил, что московский клуб предложил «Брайтону» 20 миллионов евро за аргентинца, но сам Мак Аллистер отказался, потому что хочет вернуться в Южную Америку и выступать за «Боку».