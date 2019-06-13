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    Полузащитник из Аргентины, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Бока Хуниорс»

    Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер заинтересован в переходе в «Бока Хуниорс».

    Аргентинский журналист Луис Фрегосси сообщал, что 20-летним футболистом интересуется «Спартак».

    TyC Sports подтвердил, что московский клуб предложил «Брайтону» 20 миллионов евро за аргентинца, но сам Мак Аллистер отказался, потому что хочет вернуться в Южную Америку и выступать за «Боку».

    • Аргентинский клуб с наибольшей долей вероятности арендует Алексиса с правом выкупа.
    • Мак Аллистер – воспитанник «Архентинос Хуниорс».
    • В зимнее трансферное окно его выкупили англичане и отдали обратно в аренду.

    Источник: TyC Sports

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +376

      Boeung777 4 минуты назад

      Да, аргентинцы не очень приживаются в рпл

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    • ...
      Рейтинг: +1250

      zritelx 33 минуты назад

      Что появляется новый аргентинский вектор в комплектовании команды , ведь были раньше аргентинцы-не пошло.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9715

      Garrincha58 45 минут назад

      20 лямов за какого то ...? и то он не хочет да кто захочет к нам в это болото к нам едут такие как Маркизы денег срубить но ничего не делать

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