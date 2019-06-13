Полузащитник из Аргентины, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Бока Хуниорс»

Да, аргентинцы не очень приживаются в рпл
Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер заинтересован в переходе в «Бока Хуниорс».
Аргентинский журналист Луис Фрегосси сообщал, что 20-летним футболистом интересуется «Спартак».
TyC Sports подтвердил, что московский клуб предложил «Брайтону» 20 миллионов евро за аргентинца, но сам Мак Аллистер отказался, потому что хочет вернуться в Южную Америку и выступать за «Боку».
- Аргентинский клуб с наибольшей долей вероятности арендует Алексиса с правом выкупа.
- Мак Аллистер – воспитанник «Архентинос Хуниорс».
- В зимнее трансферное окно его выкупили англичане и отдали обратно в аренду.