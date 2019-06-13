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    Журналист Фрегосси: «Спартак» предложил «Брайтону» 20 миллионов за аргентинца Мак Аллистера»

    В Аргентине сообщили, что «Спартак» желает заполучить 20-летнего атакующего полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера. Россияне уже предложили англичанам 20 миллионов евро за футболиста.

    Минувший сезон игрок провел на правах аренды в родном «Архентинос Хуниорс». Рыночная стоимость хавбека – 5 миллионов евро.

    • В сезоне-2019/19 чемпионата Аргентины Мак Аллистер провел 19 матчей, забил пять голов.
    • Другой претендент на футболиста – «Бока Хуниорс».
    • «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ занял пятое место.

    Источник: Твиттер Луиса Фрегосси

    Журналист специализируется на освещении «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины. Аудитория в твиттере - более 20 тысяч подписчиков. Всего в период с 2010 года Фрегосси сделал 92,4 тысячи твитов.

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    13.06.2019 22:52
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