Журналист Фрегосси: «Спартак» предложил «Брайтону» 20 миллионов за аргентинца Мак Аллистера»

Что то как то многовато...
В Аргентине сообщили, что «Спартак» желает заполучить 20-летнего атакующего полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера. Россияне уже предложили англичанам 20 миллионов евро за футболиста.
Минувший сезон игрок провел на правах аренды в родном «Архентинос Хуниорс». Рыночная стоимость хавбека – 5 миллионов евро.
- В сезоне-2019/19 чемпионата Аргентины Мак Аллистер провел 19 матчей, забил пять голов.
- Другой претендент на футболиста – «Бока Хуниорс».
- «Спартак» в минувшем сезоне РПЛ занял пятое место.
Источник: Твиттер Луиса Фрегосси
Журналист специализируется на освещении «Боки Хуниорс» и сборной Аргентины. Аудитория в твиттере - более 20 тысяч подписчиков. Всего в период с 2010 года Фрегосси сделал 92,4 тысячи твитов.