Еременко – о продлении контракта с «Ростовом»: « У нас потрясающие болельщики, во многом это повлияло на мое решение остаться»

Биждеш
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я счастлив, что остаюсь в «Ростове». Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов Арене». У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове», – сказал Еременко.
- Новый контракт финна с «Ростовом» рассчитан до июня 2023 года.
- 32-летний Еременко перешел из «Спартака» в донской клуб в январе этого года.
- Хавбек забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.
- По данным СМИ, интерес к нему проявляли «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».