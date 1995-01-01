Еременко – о продлении контракта с «Ростовом»: « У нас потрясающие болельщики, во многом это повлияло на мое решение остаться»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я счастлив, что остаюсь в «Ростове». Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов Арене». У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове», – сказал Еременко.