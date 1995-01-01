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    Еременко – о продлении контракта с «Ростовом»: « У нас потрясающие болельщики, во многом это повлияло на мое решение остаться»

    Полузащитник «Ростова» Роман Еременко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

    «Я счастлив, что остаюсь в «Ростове». Очень жду новый сезон, очень хочу забить свой первый гол на «Ростов Арене». У нас потрясающие болельщики и сумасшедшая поддержка на трибунах. Во многом это повлияло на мое решение остаться в «Ростове», – сказал Еременко.

    • Новый контракт финна с «Ростовом» рассчитан до июня 2023 года.
    • 32-летний Еременко перешел из «Спартака» в донской клуб в январе этого года.
    • Хавбек забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 11 матчах.
    • По данным СМИ, интерес к нему проявляли «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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