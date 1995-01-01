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    Адвокат Мамаева направил жалобу на прокурора, которая занималась делом футболиста

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, остался недоволен работой прокурора Анастасии Зверевой, которая принимала участие в рассмотрении апелляции на приговор футболисту и другим фигурантам дела.

    «Направили жалобу на прокурора Анастасию Звереву. Чем она закончится? Какая разница? Пусть нерадивых сотрудников прокуратура увольняет или не допускает к процессу, чтобы они не позорили прокуратуру. Та представительница, которая была вчера, просто прилюдно опозорила надзорную систему.

    Нужно вести себя достойно, с такого отношения всe то, что заканчивается неправосудными, и начинается. Одни кивают, другие листают материалы, прикрывают еe, не реагируют на факты, когда их, что называется, «в процессе не уважают».

    То же самое было на другом деле при журналисте – абсолютная безучастность, прокурор просто сидит, формально ко всему относится, хотя ситуация неоднозначная, а она просто обо всeм возражает, и всe. Я прошу провести служебную проверку, а прокурор пусть установит меру ответственности. Но присяга и законы в прокуратуре были нарушены», – сказал Бушманов.

    • В четверг суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева и оставил приговор в силе.
    • 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.
    • Фигуранты дела находятся в СИЗО с 11 октября прошлого года.

    ТАСС: Кокорин и Мамаев смогут подать ходатайство об УДО по прибытии в колонию

    Источник: «Чемпионат»

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