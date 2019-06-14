Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана»

«Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Звонимира Бобана на пост руководителя футбольного отдела клуба.
50-летний хорватский менеджер будет плотно сотрудничать с Паоло Мальдини, получившим должность технического директора, и генеральным директором Иваном Газидисом.
- Будучи футболистом, Бобан выступал за «Милан» с 1991 по 2001 год и выиграл с командой шесть трофеев.
- С 2016 года он занимал пост заместителя генерального секретаря ФИФА.
- «Милан» в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в Серии А.