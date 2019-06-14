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    Бобан стал руководителем футбольного отдела «Милана»

    «Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении Звонимира Бобана на пост руководителя футбольного отдела клуба.

    50-летний хорватский менеджер будет плотно сотрудничать с Паоло Мальдини, получившим должность технического директора, и генеральным директором Иваном Газидисом.

    • Будучи футболистом, Бобан выступал за «Милан» с 1991 по 2001 год и выиграл с командой шесть трофеев.
    • С 2016 года он занимал пост заместителя генерального секретаря ФИФА.
    • «Милан» в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в Серии А.

    Источник: Официальный сайт «Милана»

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