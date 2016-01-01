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    Рабьо ведет переговоры с «Ювентусом»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо начал переговоры с «Ювентусом». Об этом рассказал сам футболист.

    «Ювентус» – великий клуб, в составе которого хотел бы играть каждый. Мы действительно контактируем», – заявил Рабьо.

    Существует вероятность, что полузащитник останется «ПСЖ после того, как в клуб вернется на должность спортивного директора Леонардо.

    • С 1 июля француз станет свободным агентом.
    • Воспитанник «ПСЖ» Рабьо забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах прошлого сезона.

    Спортивный директор «ПСЖ», желавший продать Рабьо, уходит из клуба

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +939

      Dizayner 1 час назад

      молодой им перспективный, нужно брать)

      0
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      Рейтинг: +1197

      ItalianFootball 1 час назад

      Можно брать.

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