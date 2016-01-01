Рабьо ведет переговоры с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо начал переговоры с «Ювентусом». Об этом рассказал сам футболист.

«Ювентус» – великий клуб, в составе которого хотел бы играть каждый. Мы действительно контактируем», – заявил Рабьо.

Существует вероятность, что полузащитник останется «ПСЖ после того, как в клуб вернется на должность спортивного директора Леонардо.

С 1 июля француз станет свободным агентом.

Воспитанник «ПСЖ» Рабьо забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах прошлого сезона.

Спортивный директор «ПСЖ», желавший продать Рабьо, уходит из клуба