Рабьо ведет переговоры с «Ювентусом»

молодой им перспективный, нужно брать)
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо начал переговоры с «Ювентусом». Об этом рассказал сам футболист.
«Ювентус» – великий клуб, в составе которого хотел бы играть каждый. Мы действительно контактируем», – заявил Рабьо.
Существует вероятность, что полузащитник останется «ПСЖ после того, как в клуб вернется на должность спортивного директора Леонардо.
- С 1 июля француз станет свободным агентом.
- Воспитанник «ПСЖ» Рабьо забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 20 матчах прошлого сезона.
Спортивный директор «ПСЖ», желавший продать Рабьо, уходит из клуба