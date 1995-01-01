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    Неймар на костылях прибыл в полицию, чтобы дать показания по обвинению в изнасиловании

    Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил полицейский участок в бразильском Сан-Паулу, чтобы дать показания. Модель Наджила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании.

    Спортсмен прибыл в полицию в черном костюме и на костылях, игрока встретили фанаты, пишет АР. Сейчас Неймар проходит восстановление от травмы, из-за которой он пропустит Кубок Америки-2019.

    • Есть информация, что «Реал» отказался от трансфера Неймара из-за скандала с изнасилованием.
    • Триндади наняла уже четвертого адвоката. Трое предыдущих отказались защищать ее интересы.
    • Неймар – самый дорогой игрок в истории.

    Источник: AP

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