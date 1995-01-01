Неймар на костылях прибыл в полицию, чтобы дать показания по обвинению в изнасиловании

Нападающий «ПСЖ» Неймар посетил полицейский участок в бразильском Сан-Паулу, чтобы дать показания. Модель Наджила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании.

Спортсмен прибыл в полицию в черном костюме и на костылях, игрока встретили фанаты, пишет АР. Сейчас Неймар проходит восстановление от травмы, из-за которой он пропустит Кубок Америки-2019.