Азар: «С детства мечтал играть в «Реале». Теперь наслаждаюсь этим»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар выступил с речью на своей презентации. Футболиста купили у «Челси» за 100 миллионов евро.
«Не терпится играть за «Реал» и взять много титулов. С детства мечтал выступать за эту команду. Теперь я здесь и просто наслаждаюсь этим», – цитирует бельгийца Marca.
- Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
- Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.