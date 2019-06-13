Азар: «С детства мечтал играть в «Реале». Теперь наслаждаюсь этим»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар выступил с речью на своей презентации. Футболиста купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

«Не терпится играть за «Реал» и взять много титулов. С детства мечтал выступать за эту команду. Теперь я здесь и просто наслаждаюсь этим», – цитирует бельгийца Marca.