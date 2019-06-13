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    Азар: «С детства мечтал играть в «Реале». Теперь наслаждаюсь этим»

    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар выступил с речью на своей презентации. Футболиста купили у «Челси» за 100 миллионов евро.

    «Не терпится играть за «Реал» и взять много титулов. С детства мечтал выступать за эту команду. Теперь я здесь и просто наслаждаюсь этим», – цитирует бельгийца Marca.

    • Азар будет получать в Мадриде 11 миллионов евро в год (вторая зарплата в клубе после Серхио Рамоса).
    • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год (245 матчей в АПЛ, 85 голов).
    • Главное достижение в карьере Азара – два кубка Лиги Европы.

    Источник: Marca

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